Melzo: demolizioni per la nuova scuola media, cantieri da settembre

Le demolizioni nei prossimi giorni e sino a fine luglio, i cantieri da settembre: parte, in viale Gavazzi, l’operazione “nuova scuola media”. Vedrà la luce, già finanziata per circa 5 milioni di euro negli anni scorsi, sull’area che, sino a poche settimane fa, ha ospitato la vecchia e ormai fatiscente sede del centro diurno disabili, fresco dell’atteso trasloco in via Bologna. Il cronoprogramma è scritto. Segue nel dettaglio il neo assessore all’Edilizia scolastica Massimo Del Signore (nella foto), da poche settimane nominato. "La nuova scuola, prevista da tempo - spiega - va a completare l’offerta, sul fronte strutture della città. La media sorgerà a pochi passi dall’elementare Ungaretti, a creare una specie di piccolo campus. In molti ricorderanno che durante il precedente mandato assessorile caldeggiai l’idea di un nuovo polo scolastico unico. Si è scelto differentemente, va benissimo così".

Ipotesi di apertura agli alunni? "Anno scolastico 2024-25. Magari in corso anno, come è stato al termine della ristrutturazione della primaria di via Bologna. Oggi, davvero, non siamo in grado di dirlo". Non l’unico cantiere in vista per quanto riguarda la scuola. In lista d’attesa anche la maxi riqualificazione della media Mascagni, altro circolo didattico e altra zona della città: c’è un progetto, importante, e c’è un finanziamento, circa 3 milioni di euro introitati dal Pnrr in primavera. Mancano ancora tempistica certa e dettagli di cantiere, "ma l’idea è di chiudere anche questa partita entro, al massimo, il 2026". Le scuole ci sono e ci saranno, si progetta il nuovo servizio di trasporto. In questi giorni le famiglie possono compilare un questionario online che riguarda, proprio, i tragitti casa scuole. "Dobbiamo prendere decisioni in merito a questo servizio, che ad oggi manca. Ma desideriamo farlo con qualche dato alla mano ed eventualmente sulla base delle necessità esplicitate dalle famiglie".

Monica Autunno