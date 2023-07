Melzo, Bagarre d'Estate su Rifiuti, Pulizia Strade e Degrado

Rifiuti, pulizia strade e degrado, bagarre d’estate fra maggioranza e opposizione. Gli atti d’accusa a ripetizione sono quelli del consigliere di minoranza di Melzo si Rigenera, Luca Mosconi: "Segnalazioni che riceviamo da mesi dai cittadini, e che riportiamo all’amministrazione comunale. Senza alcun riscontro". La replica indignata è quella del sindaco Antonio Fusè e, in una relazione, dell’assessore all’Ambiente Giuseppe Alchieri. "Il decoro urbano - così il sindaco - una nostra assoluta priorità. Abbiamo concordato strategie più incisive con Cem. E l’impegno prosegue". Sono molti mesi, ormai, che Melzo si Rigenera presenta interrogazioni. "La città è sporca e mal tenuta. L’amministrazione comunale continua a non intervenire con un piano specifico e strutturato. È un problema serio, di igiene pubblica". Così gli amministratori. "Il numero delle segnalazioni dai cittadini a Cem nel secondo semestre 2022 risulta essere inferiore rispetto al precedente, e assolutamente in linea con quello di altri Comuni. Non è affatto vero che non esista un piano. Abbiamo invece operato per migliorare la qualità, senza incidere sulle casse comunali e sulle tasche dei cittadini". M.A.