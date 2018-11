Milano, 1 novembre 2018 - Ancora maltempo in Lombardia. Le piogge intense per tutta la notte tra mercoledì e giovedì hanno provocato danni e allagamenti sul territorio. I vigili del fuoco hanno lavorato per diverse ore con due mezzi e la pompa in dotazione per aspirare l’acqua che aveva reso completamente inagibile il sottopasso della strada provinciale 40 a Melegnano, in corrispondenza del ponte dove passano i treni dell’alta velocità. L’acqua non è defluita correttamente attraverso gli scoli, impedendo così alle auto il normale passaggio, costringendole a percorsi alternativi. I vigili del fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e rendere di nuovo agibile il percorso.

