Melegnano, raccolta di libri a favore della Biblioteca Manfrediana di Faenza

Una raccolta di libri a favore della biblioteca manfrediana di Faenza, fortemente danneggiata dall’alluvione di maggio. C’è tempo fino a domani per contribuire all’iniziativa promossa dalla scuola dell’infanzia di via Campania insieme alla biblioteca comunale e alla Mondadori di Melegnano. Proprio la libreria di via Zuavi è il punto di raccolta dei volumi, che si possono donare in maniera libera, o sulla base di un elenco che è stato appositamente stilato per restituire alla biblioteca romagnola alcuni classici, albi illustrati e volumi della fascia 0-16. Una volta ultimata l’iniziativa, gli organizzatori provvederanno a recapitare il materiale o attraverso una spedizione, o recandosi sul posto di persona. Sempre in tema di libri, la materna di via Campania ha di recente inaugurato la nuova biblioteca scolastica con 241 volumi, per lo più della fascia 0-6. La biblioteca è a uso della scuola ma si sta pensando a una modalità per aprirla anche alla cittadinanza, in particolari occasioni.A.Z.