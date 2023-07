Melegnano, Minacce e Intimidazioni a Politici e Amministratori

Minacce e intimidazioni a politici e amministratori. Nel report Amministratori sotto tiro stilato da Avviso pubblico e relativo al 2022, sono citati anche due episodi che interessano Melegnano e San Giuliano. Il primo riguarda gli atti vandalici subiti dalla Lega Nord nella notte tra il 26 e il 27 gennaio 2022, quando mani ignote hanno forzato la porta d’ingresso dei locali di via Castellini 82, punto di ritrovo per tesserati e simpatizzanti del partito. I vandali hanno inoltre stracciato alcuni manifesti appesi all’esterno della sede. Un episodio che è stato subito condannato da più parti e la cui origine resta sconosciuta: non è chiaro se si sia trattato di un’azione mirata o un danneggiamento fine a se stesso. E benché i danni materiali non siano stati ingenti, da parte degli esponenti del partito rimangono rabbia e amarezza. "Un brutto episodio, a nostro avviso riconducibile a qualche vandalo improvvisato e non a un dispetto da parte dei competitori politici", ricorda oggi Enrico Lupini (nella foto), storico rappresentante della Lega, con l’auspicio che simili gesti non abbiano più a ripetersi. Il secondo episodio riguarda la lettera anonima recapitata il 2 settembre 2022 al Comune di San Giuliano. Al suo interno, insulti e minacce al comandante Fabio Allais e a tutti gli operatori della polizia locale. La reazione della classe politica non si era fatta attendere, col sindaco Marco Segala che, oltre a esprimere solidarietà ai destinatari della lettera, aveva subito chiarito: "Non ci facciamo intimidire. Sembra evidente che le operazioni e i controlli svolti in questi anni dai nostri agenti e i risultati raggiunti in termini di sicurezza abbiano infastidito coloro che ritenevano, o vorrebbero, San Giuliano una città senza presidio. Non abbasseremo il livello di guardia".Alessandra Zanardi