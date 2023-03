Melegnano, auto finisce contro albero: grave 31enne di Carpiano

Soccorsi a Melegnano

Melegnano (Milano) – Perde il controllo dell’auto, finisce contro un albero e si ribalta. Una sequenza pericolosa quella dell’incidente avvenuto alle 11 a Melegnano, in viale Repubblica. Un giovane di 31 anni è rimasto gravemente ferito dopo aver sbandato con una Fiat 600.

Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo, che viaggiava in direzione di Lodi, è uscito di strada, ha urtato una delle piante che costeggiano la strada, quindi si è ribaltato, finendo in mezzo alla carreggiata. All’arrivo dei soccorsi, il ferito, residente a Carpiano, era cosciente, ma in stato di forte agitazione. E’ stato intubato, caricato sull’elicottero e trasportato al San Gerardo di Monza, in codice rosso. Ha un trauma cranico, le sue condizioni sono serie.

Gli agenti della polizia locale di Melegnano sono intervenuti per rilevare l’incidente e regolare la viabilità. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area hanno richiesto la chiusura di un tratto di viale Repubblica, in entrambi i sensi di marcia. Lo stop al traffico si è protratto per circa un’ora, con conseguenze sulla circolazione della zona. A coadiuvare le operazioni di soccorso anche una squadra di vigili del fuoco. Nel pomeriggio ancora in corso approfondimenti e verifiche per ricostruire nel dettaglio cause e dinamica dell’accaduto.