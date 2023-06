Melegnano, inaugurata una panchina viola in via delle Viole per sensibilizzare sulla fibromialgia

Un dolore che merita rispetto e comprensione. È quello di chi soffre di fibromialgia, una malattia cronica che in Italia affligge oltre due milioni di persone. Sono soprattutto donne adulte a soffrire di questa sindrome, che si manifesta con dolori muscolari, affaticamento e perdita della concentrazione. Per sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto a questo tema, e manifestare vicinanza ai malati, domani a Melegnano verrà inaugurata una panchina viola alle 15 in via delle Viole, nel parco intitolato a Papa Giovanni Paolo II, per un’iniziativa voluta dal Comune e dalla sezione milanese dell’Aisf, l’associazione italiana per la sindrome fibromialgica.

A.Z.