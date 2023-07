Mediglia, due rotatorie per aumentare la sicurezza stradale

La sicurezza stradale sotto i riflettori. Dopo quattro incidenti mortali avvenuti negli ultimi 8 mesi tra le provinciali Cerca e Sordio-Bettola (l’ultimo risale a mercoledì, vittima un 65enne di Spino d’Adda), Città Metropolitana conferma l’arrivo, sulla Sp 39 Cerca, tra i Comuni di Mediglia e Tribiano, di due rotatorie che, nelle intenzioni, contribuiranno ad aumentare la sicurezza. La prima sorgerà al chilometro 5+330, la seconda al chilometro 7+440: l’obiettivo è interrompere un rettilineo, dove oggi c’è chi pigia sull’acceleratore. La gara per l’assegnazione dei cantieri sarà bandita a settembre. Intanto resta valido l’invito alla prudenza. "Esprimiamo dolore per ogni vittima sulle nostre strade, che viviamo come una sconfitta – fanno sapere dall’ente sovraccomunale –. Ricordiamo che il mancato rispetto del codice della strada è la prima causa d’incidentialità, quindi invitiamo tutti gli automobilisti a guidare con la massima attenzione, moderando la velocità". "Il nostro impegno per manutenere le strade è quotidiano, così come il dialogo coi 133 Comuni dell’area metropolitana – proseguono dall’ex Provincia –. Quotidianamente gli oltre 700 chilometri di nostra competenza vengono monitorati dai nostri addetti".

Attraverso il progetto "Strade sicure", già da alcuni anni la Città Metropolitana di Milano è impegnata a introdurre accorgimenti anti-incidenti sulle arterie di propria competenza. Dal controllo degli attraversamenti pedonali agli autovelox, dai T-red alla videosorveglianza delle piazzole di sosta, sono numerose le strade interessate dagli interventi pro decoro e sicurezza. Tra queste c’è la Paullese, dove un T-red è stato posizionato a San Donato, all’altezza di via Gela. Sempre sulla Paullese, al chilometro 7+300, in territorio di Mediglia, è stato di recente installato un sistema di luci e sensori (dotato anche di telecamera) per rendere più visibile e sicuro l’attraversamento pedonale che si trova in quel punto.Alessandra Zanardi