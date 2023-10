Mediglia, un albero crolla sul tetto di una macchina con a bordo una mamma con due bambini

Mediglia (Milano) – Un albero è crollato davanti alle scuole causando un forte spavento ma fortunatamente nessun danno. È successo questa mattina intorno alle 8, in pieno orario di ingresso da parte degli studenti, davanti al plesso scolastico di viale Europa a Mombretto. Il forte temporale che si è abbattuto sul territorio del Sud Milano durante la notte, a cui sono seguite violente raffiche di vento che hanno continuato a sferzare fino a metà mattinata, ha divelto un albero, causando la caduta di una parte del tronco e dei rami sul tetto di una macchina che stava transitando, con a bordo una mamma e i suoi due figli.

Molto lo spavento ma fortunatamente nessuna conseguenza per gli occupanti dell’auto, che sono stati estratti dall’auto e soccorsi dal personale del 118 senza che si rendesse necessario il trasporto in Pronto Soccorso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gorgonzola che hanno provveduto a liberare l’automobile dai rami. La strada è stata prontamente messa in sicurezza e transennata.