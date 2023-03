Medico-Amministrazione: è scontro "Convenzione inaccettabile, lascio"

di Massimiliano Saggese

Con una lettera il dottor Mauro Carlo Benozzi ha comunicato ai suoi pazienti che è stato costretto, dopo 30 anni, a lasciare Zibido accusando l’Amministrazione comunale di aver preparato una convenzione sfavorevole. Non lascia i suoi pazienti che però saranno costretti ad andare nello studio medico di Lacchiarella. "Vi comunico che dal 31 marzo cesserò la mia attività presso l’ambulatorio di San Giacomo. Con rammarico sono stato costretto a prendere questa decisione in seguito alla “proposta indecente” di rinnovo di una convenzione inaccettabile. Dopo trent’anni di attività sul territorio, tolgo il disturbo. Il continuo tergiversare dell’Amministrazione comunale, sorda ai continui richiami a collaborare col sottoscritto per migliorare il servizio, ha portato a questo epilogo. In un momento storico in cui, dopo il Covid è necessario da parte di tutti uno sforzo per ritrovare serenità e compattezza sociale, con la penuria di medici e centinaia di cittadini senza assistenza sul territorio, questa amministrazione è riuscita a dare il meglio di sè. Forse, ma più che un dubbio ne ho la certezza, la volontà è proprio questa: mettermi nelle condizioni di andarmene per togliermi di mezzo, più che come medico come avversario politico!". Parole pesanti quelle di Benozzi che da anni è anche impegnato in politica. Altrettanto dura la replica dell’amministrazione. "In un momento delicato per il sistema sanitario locale, il dottor Benozzi prende questa decisione e si scaglia contro l’amministrazione, dando la responsabilità alla nuova convenzione che è stata firmata da tutti tranne che da lui. Una convenzione migliorativa per i medici che operano negli ambulatori delle varie frazioni; la tariffa oraria per l’utilizzo - pari a euro 4,81 - è rimasta invariata da anni. Inoltre, da gennaio, le pulizie degli spazi sono a carico del Comune. Ai sensi della nuova convenzione, il dottor Benozzi dovrebbe corrispondere al Comune circa 70 euro mensili per l’utilizzo dell’ambulatorio, come negli anni precedenti: evidentemente il dottor Benozzi ha valutato di non appoggiarsi più al nostro ambulatorio e, senza ragioni fondate, ha accusato sindaco e giunta di non aver accolto le sue richieste di modifica della convenzione per danneggiarlo dal punto di vista politico. Ovviamente l’Amministrazione valuterà opportune azioni".