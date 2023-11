Medici e Case di comunità: "Vogliamo subito risposte"

Carenza di medici di famiglia e stato di avanzamento delle Case di Comunità, i sindaci dell’Est e del Sud Milano incontrano i vertici dell’Asst Melegnano-Martesana in plenaria, a Pioltello. "Subito risposte, i pazienti aspettano, l’esortazione di Dario Veneroni, primo cittadino di Vimodrone, che da mesi denuncia la carenza di personale sul territorio e "disagi in aumento soprattutto per anziani e fragili". A guidare il faccia a faccia, il sindaco Ivonne Cosciotti, presidente di turno della Conferenza dei Comuni che fanno riferimento all’Azienda, e il direttore generale Francesco Laurelli.

Fitto l’ordine del giorno, in cima alla lista, "le difficoltà nell’ambito della medicina territoriale, l’assetto di nuovi distretti socio-sanitari, la riorganizzazione dei servizi". Obiettivi che devono tenere conto dei numeri, solo l’altro ieri il Coordinamento diritto alla salute Melegnano-Martesana, un gruppo di cittadini che dalla pandemia monitora l’offerta pubblica della zona e assiste i pazienti in difficoltà, ha lanciato l’allarme sul taglio delle prestazioni "il 39% in meno nel distretto Paullo-Pioltello (da 102mila a 73mila) e quasi la metà, il 45% di riduzione in quello dell’Adda (da 237mila a 164mila)". Colpa della carenza di specialisti e operatori. Per superare gli scogli gli amministratori puntano "sul lavoro integrato, sulla condivisione di percorsi e strategie per dare vita a una rete affiatata che operi in sinergia". "Noi - hanno detto i sindaci - saremo sentinelle". Sul tavolo problemi vecchie nuovi, la ricostruzione di una rete fuori dagli ospedali e la conferma che il 30 novembre entrerà in servizio ufficialmente la Casa della comunità a Cernusco all’ex centro di riabilitazione all’interno del perimetro dell’Uboldo, una soluzione ponte in attesa della struttura definitiva posticipata dalla Regione.