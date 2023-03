Maxi vasca verso il sì, i Comuni: prima parliamone

Vasca "gigante" di laminazione del torrente Molgora, si riapre l’iter, si va verso l’approvazione del progetto di fattibilità. L’apertura della procedura è stata comunicata nei giorni scorsi dal Consorzio del Canale Est Ticino Villoresi. La conclusione dell’iter, su carta, è fissata al prossimo 7 aprile. Ma i Comuni chiedono udienza. L’avvio del cammino del maxi progetto antialluvione, inserito anche nei piani ministeriali quale misura "urgente e prioritaria" per la prevenzione del dissesto idrogeologico, era stato accompagnato l’anno scorso da una levata di scudi, e dalla richiesta dell’apertura di un tavolo di confronto: eccessive, si disse, le dimensioni, impatto sovradimensionato rispetto alle reali esigenze. Un primo incontro tecnico alla presenza dei sindaci dei tre Comuni interessati, Bussero, Gorgonzola e Pessano con Bornago, è ora fissato per il prossimo 7 marzo.

Nell’interregno di pubblicazione i Comuni e gli altri enti coinvolti potranno presentare le proprie osservazioni. Risalivano ormai a molti mesi fa le ultime notizie sul maxi progetto: per la precisione a quando dalla giunta regionale erano stati ratificati i primi fondi, circa 750 mila euro, per la progettazione. La "vasca" busserese aveva già una lunga storia alle spalle. Un primo progetto era finito poi nel congelatore. Ciò di cui oggi si discute è un progetto "moltiplicato" per dimensioni e impatto: 850mila metri cubi di scavo e vasca su un’area agricola di 300mila metri quadrati. Costo ipotizzato, almeno 30 milioni di euro. Ad appesantire l’impatto l’ipotizzata realizzazione a margine della vasca di una collina con il materiale da scavo. "Il progetto resta quello su cui avevamo espresso grandi perplessità - così il sindaco Massimo Vadori - e ci prepariamo a portare al tavolo di confronto le medesime perplessità". L’impianto andrebbe a ricadere per la gran parte sull’abitato busserese. Proprio qui si era tenuta una infuocata assemblea pubblica. I tecnici del Consorzio del Villoresi, dal canto loro, hanno da subito sottolineato l’importanza della vasca.M.A.