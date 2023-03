Maxi vasca: primo check del progetto

Maxi vasca di laminazione del Molgora a Bussero, il progetto approda per un primo esame in Commissione lavori pubblici a Gorgonzola, uno dei tre centri (con Bussero e Pessano con Bornago) "ospitanti" il futuro impianto antialluvione. E il presidente Alberto Villa, geologo di professione, parla chiaro: "Speriamo di fruire di una proroga sui tempi delle osservazioni. E occorrerà lavorare molto sulle compensazioni, che sono necessarie dato l’impatto, enorme, dell’intervento. Ma la vasca ci vuole. Il rischio idrogeologico in quest’area è concreto. Per quanto riguarda Gorgonzola, basta pensare all’area critica della via Mattei, teatro di molte esondazioni in passato". Si discute, come si sa, del progetto di fattibilità, la cui procedura approvativa è stata avviata dal Consorzio del Canale Villoresi, per Regione Lombardia, il 20 febbraio scorso, "guarda caso, e a orologeria, appena dopo il voto". Progetto avviato, decreti di esproprio anche. I Comuni sono invitati a presentare osservazioni "alle quali lavoreremo con puntualità. Ripeto, l’impatto è s forte. Da quello che abbiamo potuto visionare, si parla di un argine dalla vasca di otto metri circa. Una diga in terra". M.A.