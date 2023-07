Maxi sequestro di 101 chili di hashish e 420 grammi di cocaina a Milano, arrestato Ambrogio Lofrano

La dritta di una fonte confidenziale e gli esposti dei comitati di quartiere portavano in un’unica direzione: a un appartamento di piazzale Dateo e al trentaquattrenne Ambrogio Lofrano, noto alle forze dell’ordine per un precedente di oltre dieci anni fa. Informazioni e segnalazioni sono state sviluppate con appostamenti e pedinamenti dagli agenti dell’Investigativa del commissariato Monforte-Vittoria, che giovedì hanno concluso l’indagine-lampo con il maxi sequestro di quasi 101 chili di hashish e di 420 grammi di cocaina.

A metà pomeriggio di due giorni fa, i poliziotti in borghese, coordinati dal dirigente Manfredi Fava, hanno atteso Lofrano nei pressi dello stabile di via della Commenda indicato come luogo che il pusher usava come deposito dello stupefacente. Il trentaquattrenne è entrato alle 17.20 ed è uscito meno di un’ora dopo, alle 18.15. A quel punto, i poliziotti lo hanno bloccato e sono entrati in un seminterrato del palazzo al civico 28, già finito nei resoconti di cronaca il 9 ottobre 2014 per l’omicidio di Sonia Trimboli: in due scatoloni, nascosti da materiale edile e pannelli di isolamento, erano stipati pannetti di hashish per un peso complessivo di 73,65 chili.

La perquisizione è proseguita nell’abitazione di piazzale Dateo: lì gli agenti hanno trovato altri 27,3 chili di hashish, quattro etti di coca e due bilancini di precisione. A valle degli accertamenti investigativi, Lofrano, assistito dall’avvocato di fiducia Davide Pozzi, è stato arrestato e portato a San Vittore, d’intesa con il pm di turno Giancarla Serafini.

N.P.