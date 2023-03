Maxi-piano ciclabili, ci siamo

di Barbara Calderola

Ventidue chilometri di ciclabili in arrivo a Pioltello "per lavoratori, studenti e disabili". Quattro dorsali - gialla, verde, azzurra e rossa - un reticolo che copre tutta la città, "per mettere in sicurezza i potenziali fruitori, più di 5mila persone al giorno", spiega Giuseppe Bottasini, assessore ai Trasporti. Ed è proprio per garantire "il diritto di spostarsi in sicurezza di chi non ha la macchina o non la vuole usare" che è nato Ciclopolitana, il maxi-piano a due ruote "allargato al monopattino e alle carrozzine dei portatori di handicap". Sviluppo Nord-Sud, "Pioltello è lunga e stretta", ricorda l’assessore con una linea interna, l’azzurra, che dal confine con Cernusco porta a Peschiera "passando dal centro". Sette chilometri che uniscono servizi e attività". Le altre sono più esterne. Si è partiti da un’analisi dell’utenza, "c’è una grande fetta di cittadini che non usa l’auto, a cominciare dagli oltre mille lavoratori della logistica che abitano al Satellite: ogni giorno raggiungono pedalando o con il monopattino le aziende della zona. La filosofia è che le ciclabili proteggono gli operai". Un punto sul quale Bottasini ha una sensibilità personale: "Mio padre per 30 anni è andato a lavorare a Milano in bicicletta, non aveva la patente, l’hanno investito cinque volte, so di cosa stiamo parlando". E poi ci sono le scuole, "10 plessi più due licei, 4mila ragazzi che avranno la possibilità di andare in bici o a piedi in classe". I fondi arrivano dal Pnrr, 1 milione 160mila euro utilizzati per intervenire su tre punti chiave della rete: "Il sottopasso ferroviario di via Monza da riqualificare, mancano un ascensore per disabili e le telecamere"; la realizzazione di un centinaio di metri di pista in via don Carrera, dall’oratorio alla vecchia caserma dei carabinieri, e il raddoppio del Bicipark davanti alla stazione ferroviaria che avrà 80 posti e si prenoterà con App dal telefonino "un altro tassello di mobilità sociale e sostenibile. Chi va a Milano in ufficio o all’università e non vuole usare solo la bici, potrà lasciarla in custodia e saltare sul treno".