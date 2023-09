"Maxi frode Iva su finti acquisti di spazi pubblicitari" Giudizio immediato per i 4 imprenditori arrestati

Maxi frode Iva sugli spazi pubblicitari. Il gip Roberto Crepaldi ha disposto il processo con rito immediato nei confronti di quattro imprenditori finiti agli arresti domiciliari lo scorso aprile nell’ambito di una indagine su una presunta frode fiscale milionaria che sarebbe stata realizzata con finti acquisti e vendite di spazi pubblicitari. A chiedere di mandare a giudizio i quattro senza celebrare l’udienza preliminare è stato il pm Paolo Storari (nella foto) , titolare dell’indagine condotta dalla Gdf che ha portato alla luce un complesso "schema" fraudolento nel settore della pubblicità e che si sarebbe basato soprattutto su finte "campagne di reclamizzazione a favore" di testate editoriali. Schema con il quale sarebbe stata realizzata una "evasione Iva stimabile in circa 30 milioni di euro dal 2016 al 2019". Le accuse sono associazione per delinquere, frode fiscale e riciclaggio. Così a ottobre si aprirà il dibattimento per P.D, ai tempi amministratore di Clear Channel Jolly Pubblicità srl, poi denunciato e licenziato dal colosso nel settore della cartellonistica, e per M.V. quale amministratore di Media Marker e di altre società e che con il primo è ritenuto essere stato l’ideatore dello "schema fraudolento" chiamato "press deal". A processo ci sono anche G.F., amministratore di fatto di App Media Group, e P.D’A., manager di Joy srl e Creative Media Doo.