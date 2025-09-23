Maurizio Rebuzzini, l’autopsia non chiarisce il giallo: ancora sconosciute le cause della morte

Milano, 23 setembre 2025 – È stata eseguita oggi l'autopsia sul corpo di Enrico Rebuzzini, il critico fotografico 74enne morto in ospedale dopo essere stato trovato in fin di vita mercoledì scorso sul ballatoio del suo studio in via Zuretti a Milano.

Le cause della morte restano al momento sconosciute, così come la natura delle lesioni trovate sul collo, a prima vista compatibili con uno strangolamento. Il referto medico consegnato all’autorità giudiziaria parlava infatti di escoriazioni “multiple” e, soprattutto, citava una “lesione circonferenziale del collo”, compatibile con un decesso per strangolamento appunto. Per avere risposte certe sarà tuttavia necessario attendere il deposito della relazione dei medici legali.

Ad allertare i soccorsi era stato il figlio dell'uomo, riferendo che il padre si era sentito male. L'aggiunta di Milano Bruna Albertini e la pm Maria Cristina Ria indagano per omicidio . Nei giorni scorsi in via Zuretti avevano condotto in lungo sopralluogo gli specialisti della Scientifica, a caccia di indizi, effettuando anche il test del luminol, il composto chimico abitualmente utilizzato per esaltare macchie di sangue lavate o cancellate.