Leonardo e la maturità a 17 anni: “E pensare che non sono uno che studia tantissimo”

Milano – La maturità a 17 anni, frequentando le lezioni con i compagni di quarta superiore e studiando a casa, da solo, il programma di quinta: è l’impresa di Leonardo Migliavacca, che ieri è arrivato al traguardo (con la classe al completo, in platea, a incoraggiarlo) ed è uscito dal liceo Vittorini col 100.

Leonardo, sei l’unico studente in città a diplomarti un anno prima, per merito. Quando hai deciso di provarci?

"Matematica e fisica sono le materie che prediligo. Ma già in prima un po’ mi annoiavo e una prof mi aveva accennato a questa possibilità. Quando ne abbiamo riparlato a settembre, non potevo rifiutare: mi piacciono le sfide, non volevo avere rimpianti. La prof di matematica mi ha rassicurato, in più alle gare di matematica mi ero già allenato a quesiti che si affrontano in quinta".

E com’è andata?

"È stato di sicuro l’anno più difficile. Non sono uno che ha mai studiato tantissimo e lo sanno anche i miei compagni: giusto qualche oretta prima delle interrogazioni. Ho una vita normalissima, come quella dei coetanei. Ma da settembre mi sono messo d’impegno".

Quando hai scoperto la passione per la matematica?

"Negli anni del liceo. Per me non è un peso, mi diverto".

Altre passioni?

"Dalla prima media suono il pianoforte. Non ho mai smesso. Per certi versi può sembrare discordante rispetto alla matematica ma non è così. E anche in questo caso, dopo aver frequentato l’indirizzo musicale alle medie, ho continuato da solo: sono determinato. E credo mi abbia aiutato nello studio".

Abiti in provincia, perché hai scelto il Vittorini?

"Ho completato la tradizione di famiglia: prima di me si era diplomato qui mio cugino, dieci anni fa, e si era trovato bene. Poi mio fratello, sei anni fa. Ho seguito le loro orme".

Com’è andata la maturità? Traccia sul valore dell’attesa anche se hai giocato d’anticipo?

"Sì, e ho messo molto di mio. Per la seconda prova ero sollevato per Matematica. All’orale sono partito dalle derivate e arrivato al progresso nel ’900, passando dalle onde sinusoidali. C’era la mia classe: ero agitato, ma è andata bene".

Cosa farai ora?

"Fisica in Bicocca. Mi attira molto l’astrofisica, ma non escludo nulla".

Viaggio di maturità?

"L’anno prossimo: aspetto i miei compagni".

Cosa dicono della tua scelta?

"In un primo momento erano tutti preoccupati per me, anche perché li avrei abbandonati un anno prima, il lato negativo dell’impresa. Ma mi hanno sempre supportato".

Lo consiglieresti?

"Solo in alcuni casi. A livello psicologico è pesante. Bisogna essere determinati, avere obiettivi precisi e professori che ti supportino".

A chi dedichi il risultato?

"Prima di tutto a me stesso: è stata una dimostrazione anche per me, che sono in grado di andare oltre a quello che spesso penso. E alla mia famiglia, ai miei compagni e ai prof che hanno deciso di essere al mio fianco dal primo giorno".