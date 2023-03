Matteo Pedercini è il secondo candidato sindaco ufficiale

"Prima i cittadini, poi i partiti", si uniscono le liste civiche di area centrodestra (progetto Gorgonzola, Uniti per Fare, Noi Gorgonzola), nasce il polo civico "Progetto Uniti per Fare", già appoggiato dalla civica "Grande Gorgonzola", ed ecco il candidato sindaco: è Matteo Pedercini (nella foto, in centro), agente di polizia locale 46enne, sposato e con due figlie, già assessore sotto la Giunta Baldi, oggi consigliere di minoranza. La fumata bianca era stata annunciata l’altra sera in consiglio comunale, il giorno successivo la presentazione ufficiale del progetto, alla presenza del candidato sindaco, di Walter Baldi, ex sindaco e consigliere di opposizione uscente, di Giuseppe Olivieri, candidato sindaco cinque anni fa e leader di "Grande Gorgonzola", ma anche alla presenza dei sostenitori. Polo civico di centrodestra, ma (per ora) mancano simboli e partiti. Si attende il pronunciamento delle segreterie "superiori" di Lega Nord e Forza Italia, divise al loro interno sul da farsi, "speriamo - così Baldi - di poter correre anche con i loro simboli". Nessuna possibilità di convogliare nell’alleanza civica Fratelli d’Italia, pronta a ufficializzare una candidatura di bandiera. Il centrodestra si presenterà non unito. Così Pedercini: "Questo polo non nasce oggi, ma è frutto di una lunga attività in consiglio comunale, di oltre 25 anni di conoscenza fra noi, anche di scontri e di chiarimenti". Il programma ancora in stesura. "Ma vi sono temi che abbiamo già chiari. Gorgonzola deve essere amministrata da persone competenti. E i gorgonzolesi arriveranno, sempre, prima delle segreterie di partito. Se eletto, sarò un sindaco a tempo pieno". Così Baldi: "Il nostro gruppo raduna uomini e donne con degli ideali. E che hanno dimostrato, tutti, di amare la città". Per "Grande Gorgonzola", il suo leader Giuseppe Olivieri: "Non esistono cose fatte bene a destra o a sinistra. Esistono cose fatte bene".

Monica Autunno