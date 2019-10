Arluno (Milano), 28 ottobre 2019 – In arrivo un appuntamento molto atteso per i fan di "Matrimonio a prima vista". Come promesso già alla fine del docu reality verrà a breve trasmessa una puntata speciale per scoprire cosa è successo sei mesi dopo a Federica e Fulvio, Cecilia e Luca, Ambra e Marco. La puntata speciale sarà trasmessa in diretta tv su Real Time qualche giorno dopo la messa in onda all’interno del portale Dplay. Nello specifico, sul sito web, il docu-reality sarà visibile già a partire da domani, martedì 29 ottobre, mentre per vederlo su Real Time bisognerà attendere una settimana dopo, ovvero martedì 5 novembre.

Come li avevamo lasciati? Per l'arlunese Federica Majorano e il toscano Fulvio Amoruso il percorso si era concluso con un (ineluttabile) divorzio. La coppia in realtà era arrivata ai ferri corti ben prima del termine fisiologico dell'esperimento, dopo una partenza in salita per la mancata "scintilla" da parte di Federica nei confronti del neosposo. Superato un complicato viaggio di nozze a Zanzibar, la convivenza (prima in Maremma poi ad Arluno) che aveva fatto sperare in qualche piccolo passo avanti e svariati litigi, tra i due era finita con l'abbandono delle fedi e un durissimo faccia faccia. Inevitabile sancire la rottura anche con il no definitivo al confronto finale.

In quell'occasione la trentenne arlunese aveva spiegato di essere giunta alla conclusione che lei e Fulvio sono incompatibili e che in amore non ci si debba accontentare. Convinto della rottura anche il toscano per il quale "i momenti belli sono stati pochi - aveva spiegato -. E non me li ricordo neanche". Difficile quindi che possano essserci stati clamorosi riavvicinamenti, anche se non è escluso che i due possano essersi risentiti per chiarirsi ulteriormente. Interessante sarà comunque scoprire se a distanza di sei mesi i due abbiano mantenuto la stessa profonda convinzione delle proprie scelte. Ben diversa la situazione di Luca e Cecilia, la coppia più attesa dal banco di prova del "dopo". I due sono rimasti sposati alla fine del docu-reality e c'è grande attesa di scoprire come sta andando. A distanza di sei mesi saranno ancora insieme? Curiosità anche per Marco e Ambra, divorziati come Federica e Fulvio, ma con dinamiche decisamente meno burrascose.