Milano, 14 ottobre 2019 - Due anni e sei mesi di carcere: è questa la richiesta di condanna formulata dal pg Vincenzo Calia nei confronti dell'ex Presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni nel processo d'appello in corso a Milano. Maroni e' accusato di 'turbata liberta' del contraente' e 'induzione indebita' in relazione a un incarico e a un viaggio a Tokyo spesato da Expo a beneficio di due sue ex collaboratrici.

Maroni, che in primo grado era stato condannato a un anno pena sospesa e a 450 euro di multa solo per turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente e che era stato assolto dall'accusa di induzione indebita, è presente stamani in aula. All'udienza di oggi ci sono anche i coimputati, l'allora capo della sua segreteria politica al Pirellone, Giacomo Ciriello (in primo grado identico verdetto e stessa pena di Maroni), l'ex segretario generale della Regione Lombardia, Andrea Gibelli (10 mesi, 20 giorni e 300 euro di multa) e una delle sue ex collaboratrici, Mara Carluccio (6 mesi e 200 euro di multa).