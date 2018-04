Milano, 19 aprile 2018 - L'ex governatore della Lombardia Roberto Maroni è tornato in aula oggi, al Tribunale a Milano, per il processo in cui figura tra gli imputati per la vicenda delle presunte pressioni per far ottenere un viaggio a Tokyo e un contratto di lavoro a Maria Grazia Paturzo e Mara Carluccio, sue ex collaboratrici al Viminale. "Se non fossimo stati a Milano - ha detto Domenico Aiello, legale dell'ex governatore, a conclusione della sua arringa - questo processo sarebbe abortito prima e invece noi qua l'abbiamo subito, perché il pm ha cercato di curare il malato di cancro che è questa indagine con l'aspirina della presunta relazione sentimentale". Maroni ha aggiunto il legale, deve essere assolto "con la formula più ampia", perché i fatti contestati non sono "mai esistiti" nel processo milanese.

Per Aiello all'ex ministro dell'Interno sarebbe stato riservato un "trattamento ad personam". Il legale di Maroni, durante la sua arringa, ha ricordato che non è stata impugnata dalla procura generale l'assoluzione in appello dell'ex dg di Expo Cristian Malangone e coimputato. "Il ragionamento è stato - è la sintesi dell'opinione del legale - 'salvo Malangone e me la prendo con Maroni e Ciriello'", anche lui sotto processo. "Ditemi voi se questo non è un trattamento ad personam. Le cose che ho sentito anni fa su Berlusconi erano robaccia. Questo - ha concluso - è un trattamento ad personam".

I giudici della quarta sezione penale (presidente del collegio Maria Teresa Guadagnino) hanno rinviato il processo al 18 giugno per eventuali repliche e per la sentenza. "Non faccio commenti", ha detto l'ex presidente di Regione Lombardia nel corso di una pausa dal processo. "Faccio la libera professione, faccio l'avvocato e quindi non c'è nessun problema da questo punto di vista", ha detto Maroni a chi gli chiedeva se fosse preoccupato per le ripercussioni che un'eventuale sentenza di condanna potrebbe avere sul suo futuro professionale. "Non sono interessato a svolgere ruoli istituzionali. Faccio il tifo naturalmente perché si faccia un governo e che Salvini diventi premier per fare le cose che ha promesso in campagna elettorale: l'abolizione della Fornero, la sicurezza. Dopodiché - ha aggiunto Maroni - guardo la politica da appassionato ma da osservatore".