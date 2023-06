Mariuccia compie 100 anni "Bella la vita"

Una nuova centenaria in città: ha raggiunto in questi giorni il secolo di vita Mariuccia Cislaghi (nella foto), ospite della Casa famiglia di Fondazione Mantovani. Con gli altri anziani, i parenti, la direzione della Casa e il sindaco di Cormano Luigi Magistro, l’importante traguardo è stato festeggiato in grande stile. Mariuccia, quinta di sette fratelli, è nata a Paderno Dugnano, ha lavorato nella pasticcieria di famiglia, dove ha incontrato il marito: due figli, quattro nipoti, che la coppia ha portato nei tanti loro viaggi: "Ho incontrato Mariuccia nel gennaio 2020, frequentava il nostro Cdi, aveva 97 anni: occhi azzurri ipovedenti e dolcissimo sorriso. È entrata in Casa famiglia, abbiamo parlato di questo traguardo. Mariuccia sottolinea quanto sia bella la vita, sempre vissuta fino in fondo" conclude Valeria Gambino, coordinatrice della Casa famiglia di Cormano.

Giuseppe Nava