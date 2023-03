Marito e moglie derubati degli orologi

Seguiti in strada, non si sa se per un tratto breve o lungo. Aggrediti e derubati degli orologi che avevano al polso. Nel mirino dei predoni di cronografi sono finiti domenica pomeriggio un uomo di 65 anni e la moglie di 55, che stavano rientrando a casa in zona Porta Nuova. Poco dopo le 18, stando a poi riferito alla polizia, due uomini si sono materializzati alle loro spalle in viale Monte Santo, li hanno strattonati e si sono impossessati del Rolex Gmt Master da 13mila euro di lui e del Bulgari da 20mila euro di lei. Marito e moglie, per fortuna, non hanno riportato ferite e non hanno avuto bisogno di ricorrere a cure mediche. Agli agenti delle Volanti hanno raccontato quanto accaduto poco prima, ricostruendo il tragitto e cercando di ricordare particolari potenzialmente utili alle indagini; al setaccio anche le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza. Il modus operandi lascia pensare a rapinatori nordafricani, in particolare algerini, che di solito agiscono a piedi.

Un colpo molto simile era avvenuto il 5 marzo all’incrocio tra viale Vittorio Veneto e via Settala, a poche centinaia di metri da viale Monte Santo: in quel caso, un cinquantatreenne di origine bulgara era stato aggredito alle spalle e derubato di un Richard Mille da 250mila euro.

