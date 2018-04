Milano, 19 aprile 2018 - Dovranno pazientare i fan di Mario Biondi. Il concerto milanese slitta al 5 dicembre a causa di "improrogabili impegni internazionali" del cantante e compositore catanese. La tappa del 20 maggio al Mediolanum Forum di Assago, è stata infatti posticipata al 5 dicembre. Cambia anche la location del concerto, che sarà il Teatro degli Arcimboldi. Nessun disagio invece per gli spettatori che hanno acquistato i biglietti per il Mediolanum Forum: potranno accedere agli Arcimboldi senza cambiare né sostituire il biglietto. In autunno Mario Biondi sarà impegnato in Italia nel tour teatrale prodotto e organizzato da F&P Group. Oltre alla data milanese del 5 dicembre, prevista un'altra tappa in Lombardia: il 10 dicembre al Teatro Openjobmetis di Varese.