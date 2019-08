Milano, 11 agosto 2019 - In tasca teneva otto dosi di marijuana e a casa sua veva trasformato una scatola in un finto vocabolario di inglese, all'interno del quale aveva nascosto altro quantitatvo di cannabis (nove dosi). Per questo un milanese di 20 anni è stato arrestato per spaccio dagli agenti delle volanti.

È accaduto ieri pomeriggio, intorno alle 17.30, in piazza Greco: durante un normale controllo, il ragazzo è stato sorpreso con gli stupefacenti addosso. Dopo il ritrovamento, le forze dell'ordine hanno perquisito anche la sua casa ed è stato lì che la polizia ha scoperto il finto dizionario con dentro la cannabis.