Mariarosa Zani, 66 anni, volontaria per il sociale e i Lions Club Cassano d'Adda, muore dopo una malattia

Sgomento e tristezza in città per la notizia della morte di Mariarosa Zani (nella foto), volto noto per il suo impegno nel sociale e volontariato, si è spenta all’età di 66 anni dopo una malattia che in breve tempo non gli ha dato scampo. Lascia il marito, i figli Paolo, Chiara e gli amati nipoti. "È stato bello per me condividere la mia vita con una donna sempre propositiva, operativa, solare, gentile, sincera, rispettosa delle nostre diversità culturali e professionali". La ricorda così il dottor Angelo Beghini, al suo fianco per 46 anni di convivenza matrimoniale. Negli anni ‘90 Mariarosa fu la più giovane presidente Inner Weel contribuendo alla raccolta fondi di circa 65milioni di lire utilizzati per la donazione di un mammografo donato ospedale di Cassano d’Adda, attrezzatura medica traslocata in seguito al nosocomio di Gorgonzola.

Tra i soci fondatori dei Lions Club Cassano d’Adda, fondato nel 2008, per diversi anni ne assunse la presidenza. Negli ultimi tempi è stata poi nominata responsabile locale della fondazione Lcif (Fondazione Lions Club Internationl). Con i Lions cassanesi si è sempre impegnata in molte iniziative legate al controllo e prevenzione in campo sanitario. "La ricorderò come una donna solare, positiva e tenace nel raggiungere gli obiettivi prefissati - così la presidente dei Lions Club Cassano d’Adda avvocata Concetta Sannino - anche nel periodo in cui stava combattendo contro la malattia, fino a quando le forze glielo hanno concesso era sempre presente al suo posto di volontaria a disposizione per il bene comune". I funerali saranno celebrati oggi alle ore 10 nella chiesa di Cristo Risorto.

Stefano Dati