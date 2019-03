Milano 3 marzo 2019 - Un drago di carta realizzato dalla comunità cinese, palloncini che riproducono un mappamondo, una bandiera arcobaleno lunga 150 metri e tante «famiglie antirazziste» con bambini al seguito. Pochi simboli di partito, per scelta. Tricolori e bandiere della Pace, scout che intonano “Bella ciao” mentre spuntano anche t-shirt con il nome del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che rimanda al logo del gruppo heavy metal Metallica. Il capo dello Stato che diventa «eroe rock». Oltre 200mila partecipanti secondo gli organizzatori, 1.200 associazioni che hanno aderito alla mobilitazione “People-Prima le persone” lanciata da una serie di realtà per «dire no al razzismo» e per chiedere un Paese «senza discriminazioni, senza muri, senza barriere».

Una marea di persone che si è mossa attorno alle 14.30 da corso Venezia. Quando la testa del corteo è arrivata in piazza Duomo, la coda era ancora ferma. In testa il carro con dj Simon Samaki Osagie, inventore a Londra dei balli di strada antirazzisti, che ha sparato a tutto volume musica spaziando da Rino Gaetano ai Village People, dagli Oasis a Mahmood, vincitore del Festival di Sanremo e simbolo della Milano multietnica. Il sindaco Giuseppe Sala e l’assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino hanno aperto il corteo con i giovanissimi scout del Cngei. Presenti Libera ed Emergency, Medici senza frontiere, Anpi, Acli, ong impegnate nel Mediterraneo e le “Mamme per la pelle”, gruppo nato a partire dalla lettera scritta da una mamma adottiva a Matteo Salvini. Donne con il velo, rappresentanti delle comunità straniere e migranti ospiti nei centri d’accoglienza lombardi.

Cartelli contro l’apertura del Centro di permanenza per i rimpatri di via Corelli, inviti a «disobbedire alle leggi razziste» e lo slogan «nessun bambino senza mensa» che ha guidato la protesta contro il regolamento «discriminatorio» del Comune di Lodi. «Il clima si è inasprito - spiega Adriana Pumpo, di “Mamme per la pelle” - e sono molti gli episodi di razzismo nei confronti dei bambini». In piazza anche i genitori adottivi del giovane senegalese di Melegnano bersagliato da scritte razziste. Sindacalisti e vertici di Cgil, Cisl e Uil, politici di centrosinistra, l’ex sindaco Pisapia e l’attuale Giunta praticamente al completo, i candidati alle primarie del Pd Nicola Zingaretti e Maurizio Martina; 700 adesioni di Comuni italiani e 30 gonfaloni. All’arrivo in piazza Duomo musica, balli e coreografie, con un flash mob sulle note di “People have the power” di Patti Smith. Il sindaco Sala è salito sul furgone e ha rivolto il suo messaggio ai partecipanti: «Voi siete una poderosa testimonianza politica che l’Italia non è solo il Paese che viene descritto. Da qui, da Milano può ripartire un’idea diversa di Italia».