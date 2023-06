Maratona di Correzione, Caffè e Riflessioni degli Studenti del Liceo Beccaria

Elena

Il caffè scorre abbondante durante la maratona della correzione: nella mia commissione abbiamo iniziato giovedì dopo la consegna dell’ultima versione di latino e abbiamo concluso la discussione sugli scritti a metà pomeriggio di sabato mentre Milano si faceva rovente. I temi più gettonati sono stati quelli relativi al tempo dell’attesa a cui, complice whatsapp, non siamo più abituati e la storia in bilico tra grandi personalità e masse anonime. In pochi scelgono le analisi testuali: rimangono complessivamente le più facili perché guidate, ma forse gli autori proposti spaventavano. Nelle altre chi scrive naviga in mare aperto e rischia di perdere il filo facendolo perdere a chi legge. E poco importa che tra colleghi le prove vengano lette ad alta voce per condividere il giudizio: spesso bisogna avere la pazienza di rileggere, anche più di una volta. Svarioni pochi e innocenti (una “Orietta” Fallaci crea ai commissari una pausa liberatoria) e, cosa ormai inusuale, le calligrafie illeggibili ci hanno graziato. Cosa colpisce delle riflessioni di questi adolescenti, spesso accusati di avere poca confidenza con la parola scritta? Sicuramente il rapporto non lineare con la tecnologia, col digitale, con l’intelligenza artificiale di cui parlano un po’ ovunque, indipendentemente dalla traccia scelta. La considerano un fatto ineluttabile del presente e del loro futuro, ma non sanno esattamente come maneggiarla, in bilico tra la consapevolezza che possa migliorare la qualità dell’esistenza e il timore di esserne sopraffatti. Tra le loro paure più ricorrenti la solitudine, il giudizio degli altri, la minaccia atomica che hanno studiato ma che vedono rinnovarsi davanti ai loro occhi. Mentre leggiamo ci annotiamo diversi spunti: sarebbe un peccato lasciarli sospesi nei fogli protocollo vergati tre giorni fa durante le lunghe ore a disposizione e non tornarci durante il colloquio: per i ragazzi sarà l’ultimo atto nella scuola superiore. Tocca a noi renderglielo un appuntamento di senso e, perché no, un piacevole ricordo.* Docente liceo Beccaria