Milano, 8 aprile 2018 - Sono stati complessivamente 20mila i partecipanti alla 18esima edizione di EA7 Emporio Armani Milano Marathon. Lo comunicano con una nota gli organizzatori, entrando nel dettaglio delle iscrizioni.

Erano 6.931 maratoneti i iscritti, a cui si aggiungono oltre 3.123 squadre registrate alla Europ Assistance Relay Marathon. Inoltre, 10mila piccoli runner con i loro accompagnatori hanno corso ieri la quarta edizione della Bridgestone School Marathon all'interno del Marathon Village presso CityLife. Per Andrea Trabuio, direttore di Milano Marathon "la nostra maratona è diventata maggiorenne, ed è un piacere per noi assistere alla crescita costante di questo evento: ventimila persone hanno corso con noi quest'anno, accompagnate dall'entusiasmo di una Milano sempre più coinvolta e vicina ai runner in questa grande giornata di festa, in cui abbiamo registrato un nuovo record con 5.534 finisher della maratona".

Tra i protagonisti di oggi anche l'ex calciatore e capitano del Milan Massimo Ambrosini, che ha partecipato alla staffetta con l'associazione Istituto Leone XIII. Coinvolti nella corsa solidale anche il reporter di Striscia la Notizia Edoardo Stoppa con l'associazione Lilt e la presentatrice brasiliana Juliana Moreira che ha partecipato per Magica Cleme. L'allenatore ed ex calciatore Pierluigi Casiraghi si è cimentato nella staffetta con i ragazzi rifugiati di Sport Senza Frontiere, associazione impegnata per il loro sostegno. A concludere la 42 km la pallavolista azzurra Rachele Sangiuliano che ha seguito il programma di allenamento al femminile "Mymarathon" per prepararsi al meglio e correre la sua prima maratona.

Tra le curiosità, l'uomo più anziano a correre nella giornata di oggi è stato Giuseppe Degrassi, classe 1937. Tanti i francesi, 285 runner che hanno deciso di partecipare alla competizione meneghina. La seconda regione

più rappresentata per numero di iscritti, dopo la Lombardia, è stata quella del Piemonte.