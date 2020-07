Milano, 24 luglio 2020 - Tra gennaio e settembre saranno 334 le località interessate alla manutenzione delle strade, secondo quanto previsto dal piano degli interventi di riasfaltatura integrale di carreggiate e marciapiedi messo a punto per garantire una maggiore qualità del patrimonio stradale del Comune di Milano. Tra gennaio a giugno sono stati effettuati interventi in 139 strade, mentre ulteriori 195 saranno effettuati tra luglio e settembre, il periodo migliore per questo genere di lavori in termini di traffico e condizioni. L’investimento complessivo dell’amministrazione ammonta a 30 milioni di euro, erano 25 milioni nel 2019 e 20 nel 2018. Nello specifico, gli interventi effettuati in 139 località nel primo semestre dell’anno sono costati circa 11,5 milioni di euro, mentre nel trimestre in corso sono previsti lavori per un valore di 18,5 milioni di euro.

Il programma dei lavori sarà integrato con ulteriori interventi in alcuni municipi, che saranno realizzati entro il 30 settembre.I lavori effettuati e in corso anche nei prossimi mesi riguardano asfaltature integrali di strade. Fra gli interventi si segnalano quelli di piazza Conciliazione, corso di Porta Romana, corso Magenta, via Mercato, nel Municipio 1; via Adriano tra piazza Costantino e via Vipiteno, viale Rimembranze di Greco, via Iglesias, viale Monza, nel Municipio 2; piazza Leonardo da Vinci, via S. Faustino, via Bassini, viale Rimembranze di Lambrate, nel Municipio 3; via Cadore, corso Lodi, via Rogoredo, viale Brenta, viale Martini, nel Municipio 4; piazza Abbiategrasso, via dei Missaglia, viale da Cermenate, via Montegani, via S. Gottardo nel Municipio 5; via Washington, via Martinelli, viale Liguria, via Trezzo d’Adda, via Primaticcio, nel Municipio 6; via Rubens, via Rismondo, via Parri, via Raffaello Sanzio, via Civitali, via Paravia, nel Municipio 7; via Lampugnano, via Varesina, via Bertinoro, via Cenisio nel Municipio 8; via Borsieri, via Bovisasca, via dell’Innovazione, via Garigliano, piazza Minniti, via Aldo Moro, via Murat, via Taramelli, viale Fulvio Testi, Municipio 9.