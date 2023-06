Manifestazioni da Nord a Sud L’abbraccio a Giulia "Basta femminicidi"

La storia della morte di Giulia ha toccato il cuore di tutt’Italia. Ogni città ha voluto ricordare la giovane incinta di sette mesi uccisa in modo così inumano dal suo fidanzato e padre del suo bambino. Nelle manifestazioni spontanee in molte città d’Italia sono stati letti tutti i nomi delle vittime di femminicidio dall’inizio dell’anno. I loro nomi sono stati scritti anche su cartelli che hanno esposto. È stato molto affollato il flah mob che si è svolto in piazza del Plebiscito a Napoli per ricordare la giovane donna di Sant’Antimo che è stata uccisa a Milano dal suo compagno, dal quale aspettava anche un bimbo. Una manifestazione organizzata anche per sollecitare, come ha spiegato Ilaria Perrelli, presidente della consulta regionale per la condizione della donna del Consiglio regionale della Campania, un intervento legislativo mirato soprattutto alla prevenzione (come l’istituzione dell’educazione al sentimento nelle scuole), ma anche al pieno sostegno economico dei centri anti violenza che sono sul territorio perché "gli uomini che uccidono le donne non sono sempre malati ma sono anche il frutto di una cultura patriarcale che deve essere contrastata". Al flash mob hanno aderito anche numerose associazioni e comuni. In piazza c’erano inoltre l’assessora alle "Pari opportunità" del comune di Napoli, Manuela Ferrante, la presidente del consiglio comunale Enza Amato e la presidente della consulta delle elette Anna Maria Maisto, le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil regionali, don Tonino Palmese di Libera e l’ex presidente della giunta regionale della Campania Antonio Bassolino. Un numero di vittime davvero impressionante, ha rimarcato invece l’assessore Ferrante, che ricorda, a suo giudizio, quanto avviene in paesi non progrediti "ma noi - tutti insieme - abbiamo il dovere di agire". Chi vive nei ricordi degli altri non muore mai". Queste le parole riportate su uno striscione esposto sotto la casa di Sant’Antimo, nel Napoletano, dove viveva Giulia Tramontano.