Manifestazione sotto il municipio. Anziani con cartelli e fischietti: "Cusano si è dimenticata di noi"

"A Cusano gli anziani sono dimenticati". Lo dice un gruppo di over 65 che ha deciso di protestare sotto il municipio. Chiedono spazi di aggregazione e di incontro. Si chiede attenzione alle strutture che sono dedicate alla socialità, ma anche alla degenza e alle fragilità, come la casa di riposo di via Alemanni che – ormai da anni – necessita di lavori di manutenzione. Così, gli anziani della città sono scesi in piazza, durante il mercato per manifestare con tanto di fischietti e cartelloni. "Rispettiamo i nostri anziani", si legge sui manifesti. Sui cartelloni "indossati" al collo si leggono anche delle vere e proprie lettere aperte, indirizzate al sindaco Valeria Lesma e al resto della Giunta. "In quattro anni avete fatto poco o nulla per gli anziani, per agevolare la fame di socialità, il desiderio di comunicare, di condividere e di partecipare. Non avete dato le risposte che si attendevano". I nodi sono essenzialmente tre. Il primo riguarda la Rsa. "Le manutenzioni mancano nella struttura, ci sono diversi disagi e si vive in difficoltà anche nei minialloggi. Chiediamo più attenzione contro questa trascuratezza". C’è poi la casetta all’interno del Parco Matteotti. Una storia lunga, iniziata a marzo 2019 con l’avvio dei lavori che poi si sono interrotti quando, in piena pandemia, l’impresa incaricata era entrata in crisi. Opere interrotte, passaggi di cantiere tra un’impresa e l’altra, il nuovo appalto negli ultimi mesi del 2022 e l’inizio dell’intervento a gennaio. "Ora la casetta è ultimata, ma resta inutilizzata. Sarebbe dovuta entrare in funzione in estate, invece manca il banco. Quindi, non è stata assegnata, non ha un gestore e associazioni ed anziani non possono usarla". Infine, gli orti urbani, che rappresentano in ogni città una valvola di sfogo e di socialità per chi è in pensione e prende la gestione di un appezzamento. "Ventinove orti sono ancora da assegnare dopo 3 anni. Anche il nuovo regolamento è molto complicato e oneroso rispetto a quanto si è sempre fatto". Gli anziani che hanno protestato chiedono ascolto e attenzione, per risolvere questioni che si trascinano ormai da troppo tempo. "In pratica, tutto quello che è pensato per gli anziani, per la loro socialità e per il loro divertimento non funziona. Siamo cittadini anche noi: è scandaloso essere trascurati in questo modo".