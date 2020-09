Milano, 13 settembre 2020 - I cittadini bielorussi, residenti a Milano e in Lombardia, si sono trovati in piazza Castello per manifestare contro la rielezione, avvenuta lo scorso 9 agosto, del presidente Alexander Lukashenko, che è alla guida del paese ininterrottamente dal 1994 e questo, appena iniziato, è il suo sesto mandato.

Oltre un centinaio di persone hanno partecipato all'iniziativa, portando in piazza il bianco e il rosso, cioè i colori della bandiera nazionale bielorussa fino al 1919, prima che cominciasse l'epoca sovietica. Tanti i cartelli e gli slogan contro il presidente, ma anche tanti messaggi per far conoscere al mondo quello che sta vivendo il popolo bielorusso in patria. Infatti dopo il risultato delle presidenziali del 9 agosto, criticato anche dalla comunità internazionale, in Bielorussia si susseguono, specie nella capitale Minsk, manifestazioni di protesta della gente che scende in piazza a migliaia, trovando però una dura reazione della polizia, che risponde con violenza e numerosi arresti. Anche nell'ultimo fine settimana circa 250 persone sono state arrestate.

