Manifestanti in piazza per il cessate il fuoco

Un appello per la pace si è levato ieri da Melegnano dove gli attivisti dell’Anpi si sono mobilitati con un presidio per invocare il cessate il fuoco in Medio Oriente. La manifestazione, alle 10 nella piazza di fronte al Comune, è stata scandita da slogan e striscioni, oltre che dalla lettura di alcune poesie, per riaffermare la condanna di "ogni forma di violenza, aggressione e rappresaglia contro la popolazione civile, sia palestinese sia israeliana - hanno ribadito i rappresentanti locali dell’associazione partigiani, in testa il presidente Sergio Goglio -. Hamas deve rilasciare gli ostaggi e cessare le violente ostilità per il bene del popolo palestinese, Israele non deve affamare e continuare a distruggere un popolo che vive rinchiuso in una striscia di terra, sotto embargo da anni e ora costretto a fuggire, senza avere un luogo dove andare. Solo col rifiuto della guerra è possibile una maggiore giustizia e il riconoscimento dei diritti dei popoli all’autodeterminazione". Nella speranza di una mediazione, si chiede l’apertura di corridoi umanitari "perché si ponga fine alla catastrofe in atto a Gaza". S’invoca inoltre l’applicazione della formula "due Stati per due popoli", per risolvere finalmente l’annosa e travagliata questione palestinese. Alla manifestazione di ieri farà seguito una giornata di digiuno, il 27 ottobre, con un secondo appuntamento organizzato da Anpi a Melegnano, sempre nella piazza del Comune. "Così raccogliamo l’appello di Papa Francesco", dicono gli attivisti. Con un pensiero rivolto non solo al Medio Oriente, ma anche alla guerra russo-ucraina, in atto ormai da 20 mesi, e a tutti i Paesi dove sono in corso dei conflitti.

Alessandra Zanardi