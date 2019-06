Milano, 29 giugno 2019 - «È stata una giornata da record, in tutti i sensi: oltre alle temperature esterne più alte degli ultimi anni, abbiamo avuto un picco di nascite che non registravamo dal 2014». Laura Chiappa, direttore sanitario del Policlinico di Milano, sorride al “baby boom” delle ultime 24 ore in Mangiagalli: dalle 8 del mattino di giovedì alle 8 di ieri ben 29 bimbi sono venuti alla luce in un solo giorno in via della Commenda. È spuntato in corsia più di un fiocco l’ora.

«E normalmente la nostra media si attesta sui 16 nati al giorno», precisa il direttore sanitario.Leggende metropolitane al bando: il caldo concomitante non c’entra col raddoppio delle culle. E neppure i cambi di luna: non solo mancano prove scientifiche sui possibili influssi, nonostante qualcuno la sbirci ancora, ma la luna sarà nuova il 2 luglio e piena il 16.Restano la cronaca di una giornata straordinaria e la buona novella: 13 maschietti e 16 fanciulle hanno spalancato i loro occhi al mondo per la felicità delle loro mamme (19 le donne italiane e nove di origine straniera), dei familiari ma anche della task force multidisciplinare della Mangiagalli, che ruota fra le undici sale parto. «C’è stato un lavoro continuo da parte di tutti i colleghi, ostetriche, ginecologi e anestesisti per garantire la partoanalgesia o per intervenire in caso di urgenze - ricorda Laura Chiappa -. La variazione rispetto alla media giornaliera è importante, ma la quantità e la qualità del personale potrebbero permettere di gestire 35 bimbi al giorno. Forse 35 sarebbe un po’ più faticoso, ma sicuramente 29 siamo in grado di farli nascere e accoglierli al meglio e in tutta sicurezza».

Diciannove sono stati i parti spontanei, i restanti sono stati gestiti nel corso delle 24 ore. Nel frattempo si stanno aggiungendo altri fiocchi. «Siamo contenti di averli con noi - sottolinea il direttore sanitario del Policlinico - e speriamo sia di buon auspicio. Penso che sia frutto anche del lavoro che è stato messo in campo dal personale per accompagnare in sicurezza tutto il percorso della nascita, già prima del parto e nel post-parto. C’è il Mangiagalli Center a disposizione delle mamme, per semplificare percorsi e accessibilità e dare tutte le informazioni: dal calendario della gravidanza agli esami da fare, dai tutorial per insegnare a fare la giusta ginnastica all’alimentazione. Lavoriamo su un percorso sicuro a garanzia sia della donna che del bambino e siamo pronti a gestire i problemi che si dovessero presentare con competenze mediche e infermieristiche». Il reparto matenità può contare su uno staff di cento ostetriche più una sessantina di ginecologi. Nel blocco parto sono sempre presenti cinque ostetriche più due coordinatrici ostetriche, e in ogni turno ci sono quattro ginecologi dedicati oltre a due anestesisti-rianimatori e a tutte le figure di supporto. La macchina è complessa, “rodata” e pronta a nuovi “straordinari”. «Nel 2014 ci fu un picco di 32 bimbi in un giorno - ricorda Laura Chiappa - lo scorso anno abbiamo avuto 5.800 parti. La denatalità colpisce un po’ tutti, ma per quest’anno speriamo di raggiungere quei numeri e che quello di ieri non sia solo un record, ma diventi la norma».