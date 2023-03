Mandela, Obama, Madre Teresa: murales da Premio Nobel

TREZZANO SUL NAVIGLIO

Una galleria d’arte a cielo aperto, con le opere della street art che rappresentano i premi Nobel. I muri del centro socio culturale di via Manzoni (nella foto il writer Prosa Bang, il sindaco Fabio Bottero e Stefano Caldera) sono stati colorati dagli artisti di We run the streets, collettivo di writers che realizza opere d’arte con le bombolette spray. In collaborazione con l’Amministrazione, che ha ideato e finanziato il progetto, le imprese e le realtà sociali del territorio, il gruppo di artisti ha realizzato un muro delle celebrità che si sono distinte nei campi della ricerca, della scienza, della letteratura. Madre Teresa di Calcutta, Nelson Mandela, Albert Einstein, Obama e tanti altri volti arricchiscono il muro del centro culturale, luogo di condivisione e incontro. "I volti e le storie dei premi Nobel - commenta il sindaco Fabio Bottero - potranno trasmettere un messaggio di speranza e una ricerca attraverso i loro contributi umani e professionali che hanno fatto la storia". Fr.Gr.