Mancano statali Il sito Unesco chiude alle 14

di Federica Pacella

Il Parco nazionale delle incisioni rupestri di Naquane e il Parco archeologico nazionale dei Massi di Cemmo a Capo di Ponte, in Val Camonica, chiusi nel pomeriggio per carenza di personale. Dal 13 luglio a ieri, i due parchi del primo sito Unesco italiano hanno dovuto ridurre l’orario di apertura al pubblico, come indicato sui siti web. Il motivo lo spiegano l’associazione nazionale “Mi riconosci?“ e il Collettivo 5.37, nato a maggio dai lavoratori esterni dei musei statali della Val Camonica (il nome richiama la paga oraria proposta in occasione del rinnovo di contratto).

"La chiusura – fanno sapere - è dovuta alla carenza del personale statale, dipendente dal Ministero della Cultura, spesso rimpiazzato dai lavoratori esternalizzati. La chiusura di siti così importanti, annunciata con scarso preavviso in piena stagione turistica e per giunta nell’anno di Brescia Capitale della Cultura insieme a Bergamo, è a dir poco surreale". La carenza di personale interno è cronica e non riguarda solo questi due Parchi: ad esempio, il sito delle Grotte di Catullo di Sirmione sul lago di Garda (sempre ministeriale) avvisa che "in mancanza di personale, il museo può essere chiuso senza preavviso".

Non è bastato neanche lo scorrimento della graduatoria dell’ultimo concorso per custodi museali: su Brescia ci sono stante molte rinunce. "Il personale ministeriale è fondamentale per l’apertura di alcuni siti, ma è sempre più carente - spiega Elisa del Collettivo 5.37 -. Chi lavora in appalto deve sopperire anche a mansioni riservate al personale statale, a fronte di compensi miseri". Chiedono al Ministero che sia applicato il contratto Federculture, al posto di quello dei Servizi fiduciari attuale.