Mancano i camici bianchi, sale la protesta

Riprende la battaglia per chiedere nuovi medici di base a Cornaredo. Dopo la raccolta di 1500 firme in calce alla petizione inviata al ministero della Salute, Regione Lombardia, Asst Rhodense e Comune, mercoledì prossimo alle ore 21 nel salone dell’oratorio san Pietro all’Olmo si terrà un’assemblea pubblica per la costituzione di un comitato che si faccia portavoce nei confronti delle istituzioni. "Anche se qualche segnale confortante c’è stato, con la conferma di una dottoressa in un locale messo a disposizione dal Comune e la sostituzione di un altro medico che ha cessato l’attività, molti cittadini sono stati costretti ad avere il medico a Pregnana o Settimo milanese - dichiara Mary Vono, ex assessore e tra le promotrici della raccolta di firme -. Crediamo che sia necessario garantire a Cornaredo un adeguato numero di medici di medicina generale e di pediatri".