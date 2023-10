Mancano gli autisti: alcune corse annullate e autobus troppo pieni

Disservizi del trasporto pubblico. Saltano le corse, autobus nelle ore di punta troppo pieni con pendolari lasciati a terra e pensiline dei tram sono un bivacco di teppisti soprattutto nelle ore serali. L’amministrazione comunale si mobilita per chiedere il potenziamento dei servizi. "Da diverse settimane i cittadini ci segnalano il mancato rispetto delle corse previste degli autobus - spiega il sindaco Gianni Ferretti – così ci siamo attivati per avere un confronto con chi gestisce nella nostra città il trasporto pubblico. E uno dei problemi principali risulta la carenza di autisti. Purtroppo la mancanza di personale è comune a molti settori e servizi a livello nazionale. Per quanto riguarda la nostra città l’azienda di trasporti ha annunciato nuove assunzioni e ci rivolgiamo a chi è in cerca di lavoro perché la proposta di Autoguidovie è una grande opportunità e soprattutto i benefici ricadono sulla nostra comunità". Difatti Autoguidovie assume nuovi conducenti per risolvere il problema dei disservizi sulle linee del trasporto pubblico locale dovuti alla carenza di personale. Attualmente nell’area di Rozzano sono scoperte 13 posizioni. Questa situazione ha reso necessaria una rimodulazione da parte di Autoguidovie che ha parzialmente ridotto la frequenza di alcune linee per garantire la mobilità a tutti. Che nel mondo del trasporto pubblico locale la situazione sia critica è ormai evidente da anni. E se nel prossimo futuro almeno per le linee di autobus che interessano ozzano la situazione potrebbe migliorare. Non si vedono all’orizzonte segnali positivi per il collegamenti fra i comuni a cavallo con il Pavese. Qui ancora si registrano disagi a Zibido Noviglio, Vernate, Rosate a causa degli autobus troppo pieni o delle corse saltate. Altro problema le pensiline della linea del tram 15 che, benché siano controllate e presidiate dalla vigilanza, dal capolinea di Rozzano a Milano, sono spesso oggetto di vandalismi e bivacchi.

Massimiliano Saggese