Manager stuprata dal branco sui Navigli, il gup: “Vittima di subdola sopraffazione”

È vero che “nel corso della serata” la giovane “è parsa disponibile ad avere rapporti sessuali con alcuni degli imputati”, ma “quello che è certo è che, qualche ora più tardi”, lei non era “assolutamente in grado di esprimere un valido consenso”, perché “stava molto male a causa dell'alcol ingerito”, era in condizioni tali “da non comprendere quello che stava facendo” e l'imputato, invece, era “pienamente consapevole di tale circostanza”. È il principio espresso nelle motivazioni della sentenza con cui il gup di Milano Sofia Fioretta ha condannato con rito abbreviato a 3 anni e 7 mesi di reclusione un 23enne accusato di violenza sessuale di gruppo ai danni di una manager 32enne, il 21 marzo dello scorso anno, nelle cantine nei pressi di un locale sui Navigli.

Abusi che avrebbe commesso assieme a due 27enni, amici e titolari del locale e mandati a processo con rito ordinario dal giudice. Il 23enne è stato assolto, invece, per assenza di dolo dalle altre due imputazioni, l'uso indebito della carta di credito della donna e il revenge porn, reato che era contestato in relazione ad alcuni video realizzati quella notte.

Nel condannare il 23enne il giudice nelle motivazioni contestuali ha spiegato, in sostanza, in 34 pagine che la manager quella notte era molto ubriaca e stava male fisicamente, non era in condizioni di capire quanto stava accadendo e, dunque, non era capace di prestare un valido consenso a rapporti sessuali e ha subito violenze. Per il gup, i tre hanno avuto un "atteggiamento di subdola sopraffazione” nei confronti della vittima, che per loro era solo “uno strumento”.