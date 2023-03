La mamma di Dax: "Gli assassini di mio figlio non hanno mai avuto il coraggio di scusarsi"

Rosa Piro, mamma di Dax

A vent’anni dall’omicidio di Davide "nulla è cambiato ma lui vive nelle nuove generazioni". Lo dice la mamma di Dax, Rosa Piro, che dopo la morte del figlio ha tenuto vive le sue idee.

Cosa le manca di Davide?

"Senza dubbio l’allegria, la sua presenza, non bastano vent’anni per cancellare certi ricordi di un figlio. La sua passione e le sue idee mi tengono compagnia ogni giorno. Cos’è cambiato in questi anni? Nulla e tutto. Dax vive nelle sue idee e in quanti delle nuove generazioni credono nell’uguaglianza e nei diritti per tutti e non nei privilegi. Oggi ogni volta che qualcuno vede un murales a lui dedicato e si chiede “chi è? chi era Dax?”, ne tiene viva la memoria".

Gli assassini sono tutti liberi da anni, hanno pagato il debito con la giustizia?

"Hanno pagato dal punto di vista della giustizia ma dopo vent’anni non c’è stato alcun atto di coraggio nel venire a chiedere scusa per quanto avevano fatto. Così erano e così sono, profondamente neri".

Parla senza esitazioni Rosa Piro, fiera del suo Dax, e ricorda che praticamente è stata versata solo una minima parte del risarcimento civile. Uno degli avvocati che rappresentò la famiglia Cesare nel processo era Giuliano Pisapia. Oltre alle pene detentive gli aggressori erano stati condannati a pagare 150.000 euro di risarcimento alla madre, 100.000 alla compagna e altrettanti alla figlia della vittima. "Gli ultimi due anni di carcere, il più grande dei fratelli (Rosa parla di Federico Morbi, ndr ) lavorava e gli veniva preso il quinto dello stipendio, 350 euro al mese. È quanto abbiamo ricevuto. Quando è uscito dal carcere si sono perse le sue tracce. Lui e la famiglia risultano nullatenenti, il padre ha un reddito minimo. Almeno risarciscono Jessica, la figlia. Ha 26 anni, qualche mese in più di quanto vissuto dal padre".

Jessica lo ricorda?

"Aveva solo sei anni quando Davide è stato ammazzato, non sa se quanto ricorda sono ricordi suoi o un’idea formata dai ricordi degli altri e da quanto ha sentito raccontare del padre".

Davide sarà ricordato con varie iniziative, come vivrà questa giornata?

"Sarò al presidio in via Brioschi dove hanno aggredito e ucciso Dax. Ci vado ogni anno. Vivrò questo 16 marzo con la stessa sofferenza di allora. Ci sono giorni in cui ti rassegni, ma è difficile. Qui siamo di passaggio, il messaggio di Dax che vorrei arrivasse ai giovani è quello di non delegare a nessuno ma di lottare in prima persona per i diritti".