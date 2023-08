Maltempo, riapre anche il Mattei

di Massimiliano Saggese

Il Parco Mattei riapre ai cittadini dopo il nubifragio della notte fra il 24 e il 25 luglio che aveva colpito pesantemente anche San Donato. Ieri l’area è tornata accessibile e questa mattina riaprirà anche il centro sportivo di via Caviaga. Nel corso di queste settimane il personale del Comune, con i volontari della Protezione civile, ha concentrato i propri sforzi sulla messa in sicurezza di tutto il patrimonio arboreo di San Donato, facendo fronte, tra gli altri, agli ingenti danni verificatisi nel centro sportivo di via Caviaga. Dopo aver completato gli interventi di rimozione degli alberi e dei rami caduti, gli uffici comunali hanno effettuato le procedure di verifica e gli esami strumentali necessari per garantire la stabilità delle numerose piante che popolano il parco situato nel cuore di Metanopoli. Oltre agli interventi svolti per la manutenzione del verde pubblico e per la pulizia del parco, sono state compiute ulteriori operazioni di manutenzione straordinaria delle strutture presenti all’interno del Parco Mattei, come la riparazione del telone del campo da tennis e la messa in sicurezza temporanea della recinzione in alluminio schiacciata dalla caduta dei rami.

Con la riapertura del centro sportivo di via Caviaga sale a diciassette il numero di parchi e aree verdi di San Donato tornati nuovamente fruibili dalla cittadinanza. E sono i parchi di: via Libertà, via Trento, via Gramsci (retro Cascina Roma), via Olona, via Po, parco della Casa dell’Acqua di via Di Vittorio (inclusa l’area cani), parco della Stazione di via Di Vittorio, parco giochi di via Ambrosoli, Spazi verdi di fronte al Comune, parco giochi di via DanteVenezia, Parco delle Maioliche di via Moro (inclusa l’area cani), Infine hanno riaperto i parchi delle piazze della Pieve, Tevere, delle Arti. E le aree cani di via Parri e via Greppi. Le aree verdi non incluse in questa lista, invece, resteranno inaccessibili fino a domenica 27 agosto. "La riapertura anticipata anche del Parco Mattei – spiega il vicesindaco Carlo Barone – rispetto alle tempistiche previste dall’ordinanza sindacale è senza dubbio un passaggio fondamentale nel percorso di riparazione e di ritorno alla normalità avviato fin dalle prime ore successive all’ondata straordinaria di maltempo".