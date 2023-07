Maltempo, Exodus evacuata: è la quarta volta in tre mesi. “Conviviamo col Lambro, non ce ne andremo”

Milano – A mezzogiorno suona l’allerta, anche se l’acqua non ha raggiunto Cascina Molino Torrette: "La comunità Exodus va evacuata, per sicurezza". Più di 40 persone - tra utenti, volontari, dipendenti e lo stesso don Antonio Mazzi - lasciano il quartier generale dell’associazione e centro di recupero dalle dipendenze, nel cuore del Parco Lambro, per trovare riparo nella sede di Garlasco. Si è arrivati a un passo dall’esondazione del fiume, anche questa volta. Dopo le forti piogge il livello ha continuato a salire, si guardava con apprensione ai temporali previsti anche a monte.

"Ci siamo abituati: conviviamo con il Lambro", dicono dalla comunità di don Mazzi, che solo negli ultimi due mesi è stata evacuata altre tre volte, sempre in via preventiva. "Abbiamo avuto tante allerte meteo, ma per fortuna nessun allagamento", continuano, mentre la memoria corre alla grande esondazione del 2014. "Ci aveva devastato dentro - ricorda una volontaria -, l’acqua aveva raggiunto tante aree della cascina e le stanze dei ragazzi, con una potenza e una portata che ha lasciato il segno. Per sicurezza, meglio andare via quando il fiume si gonfia, ma per poi tornare. Sperando si trovi una soluzione definitiva, perché qui c’è la nostra storia. L’anno prossimo festeggeremo 40 anni: non ce ne andremo mai dal Parco Lambro, dove tutto è cominciato".

Exodus è ora presente in Italia e nel mondo con una quarantina di realtà. Nel nome Cascina Molino Torrette ci sono le radici: l’antico mulino sociale, con le sue macine sul fiume. Qui si trova la sede nazionale dell’associazione, c’è la casa del fondatore, don Antonio Mazzi, ci sono i locali dei ragazzi che hanno trovato accoglienza. La sede di Garlasco, nel pavese, che ospita un’altra delle comunità della Fondazione Exodus onlus, è diventata l’appiglio, il punto d’appoggio in queste occasioni, per non interrompere il percorso educativo. Gli incontri di formazione previsti in presenza ieri pomeriggio sono stati spostati via zoom. Ospiti e volontari sono rimasti a Garlasco, fino a quando in serata - intorno alle 19 - è arrivato il via libera dalla protezione civile: si può tornare a casa. Cena condivisa tra le due comunità per riprendere la convivenza col Lambro. "La convenzione è stata rinnovata quest’anno - ricordano dalla fondazione - non abbiamo intenzione di lasciare la nostra prima residenza, la nostra memoria. È la casa dei ragazzi, un presidio educativo: siamo gli abitanti del Parco Lambro".