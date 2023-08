Maltempo, c’è da lavorare Gli spazzini fanno gli straordinari per aiutare famiglie e aziende

di Barbara Calderola

Discariche aperte oltre i soliti orari, spazzini al lavoro senza sosta nell’hinterland per ripulire strade, parcheggi, marciapiedi da rami, tronchi, foglie e tornare così alla normalità. In prima linea anche Cem, gestore della raccolta rifiuti per una settantina di comuni fra Milanese e Brianza. I suoi mezzi e i suoi uomini non si sono mai fermati, a fianco di volontari della protezione civile e dei vigili del fuoco ci sono anche loro. "Un supporto importantissimo – dice Antonio Fusè, sindaco di Melzo – senza questo contributo saremmo molto più indietro nella ricostruzione. Stiamo facendo i conti con un disastro senza precedenti, non era mai successo del genere in città e la corsa contro il tempo per limitare i disagi è essenziale. Per questo ringrazio l’azienda che non ci ha mai lasciati". Cem è in campo anche a Cernusco, Gessate, Truccazzano e Gorgonzola, i centri della Martesana più colpiti da nubifragi e grandine, anche se il triste primato spetta proprio a Melzo, con i suoi 3 milioni di danni sul patrimonio pubblico e quasi 43 per quello privato. "Siamo nei guai", ripetono imprenditori e famiglie che hanno consegnato al Municipio 3mila segnalazioni di problemi, dagli allagamenti ai tetti volati via. Accanto a tutti ci sono gli uomini dell’ex consorzio a sgomberare strade e ogni angolo ancora occupato dai resti delle raffiche di vento. Oggi in campo, come ai tempi della pandemia quando con le loro lance disinfettarono le vie dell’Est Milano per limitare il contagio di un virus che aveva già fatto migliaia di morti e non si sapeva come sconfiggere. Adesso da combattere c’è il meteo impazzito, "e noi – spiega la società – siamo sempre accanto ai nostri comuni-soci". Dappertutto, le stesse scene: distruzione e spazi da sistemare, sul Naviglio gli alberi abbattuti dalla furia della natura sono 400, 300mila euro di danni fra strutture pubbliche e patrimonio verde. A Melzo, un centinaio, numeri che si ritrovano anche negli altri epicentri della calamità.