Maltempo a Milano: allagamenti, danni e traffico in tilt. Seveso e Lambro in forte salita

Milano – Ancora un temporale, ancora danni e disagi. Sono le 18 quando su Milano e sulla Brianza, Monza in particolare, si abbatte il previsto temporale: pioggia battente, in alcuni casi grandine. Tutto previsto dagli esperti e codificato nell’allerta meteo gialla emanata fino a domani. Niente a che vedere con il nubifragio di fine luglio, ma qualche disagio si è registrato, complice anche lo sciopero che dalle 18 è ripreso con conseguenze più pesanti rispetto a questa mattina. Insomma, la combinazione perfetta per mandare il traffico in tilt.

"Diversi micro allagamenti in città e alcuni alberi caduti. Le squadre di Protezione civile, Vigili del Fuoco e AVR con Polizia Locale sono in azione”, comunica l’assessore Marco Granelli. Allagamenti sono segnalati in viale Gioia-Lunigiana, dove il semaforo ha smesso di funzionare, causando la paralisi del traffico. Allagamenti anche in piazza Carbonari e via Vassallo. Un albero è caduto sullo svincolo Lunigiana-Carbonari, bloccando la circolazione: alcuni automobilisti lo hanno aggirato salendo sul marciapiede.

Danneggiamenti anche per l’Alcatraz, la storica discoteca rock di via Valtellina. Il maltempo ha portato via un pezzo dello storico club. Più precisamente è volata via la copertura esterna usata per “chiudere” il locale al termine della stagione estiva.

La copertura dell'Alcatraz volata via

"Il Seveso sta salendo velocemente, e stiamo mandando le squadre per essere pronti ad intervenire in caso di esondazione. È l'acqua della pioggia appena a nord di Milano e più tardi si potrebbe caricare quella proveniente da nord, infatti a Seveso il livello è già oltre un metro. Anche il Lambro in forte salita”. Spiega ancora Granelli.