Milano, 9 giugno 2019 - Il Centro meteo regionale della Lombardia ha emanato un'allerta moderata (codice arancione) per il passaggio sul bacino di Milano di una perturbazione che prevede piogge diffuse anche a locale carattere temporalesco. I fenomeni più intensi sono previsti a partire dalle 12 di domani, lunedì 10 giugno. Confermata l'allerta ordinaria (codice giallo) per oggi, a partire dalle 18, e fino alle 9 di domani. Il Comune ha quindi confermato l'attivazione, già disposta sabato 8 giugno, del Coc, il Centro operativo comunale, a partire dalle 18 di nella sede di via Drago per graduare l'attivazione del piano di emergenza e i fiumi Seveso e Lambro restano sorvegliati speciali.

Viene attivato il monitoraggio dei livelli idrometrici e del radar a cura della Protezione Civile del Comune di Milano. Allertate anche le squadre della protezione civile, della polizia locale e di Mm (Metropolitana Milano). Avvisata anche Aipo (Agenzia interregionale fiume Po) per definire l'eventuale attivazione dello scolmatore di Palazzolo