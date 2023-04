Milano, gravissimo in ospedale dopo il malore improvviso: in casa trovata metanfetamina

Milano – Il malore improvviso. Il ricovero in gravissime condizioni. E l’ombra della droga che si allunga pesantemente sulla vicenda. Nella mattina di martedì 25 aprile un 36eienne residente in un appartamento di via Benedetto Marcello, a due passi da corso Buenos Aires, ha chiamato il 112 per riferire che un suo amico, un 43enne di origine siciliana che vive in un’altra abitazione in zona Città Studi, si era sentito male e aveva perso i sensi.

In pochi minuti, la strada – chiusa al traffico perché in parte occupata dai furgoni e dalle bancarelle degli ambulanti per il mercato rionale del martedì – si è popolata di mezzi di soccorso e auto dei carabinieri: l’uomo è stato immediatamente trasportato dai sanitari di Areu all’ospedale San Raffaele, dove si trova tuttora ricoverato nel reparto di Neurorianimazione.

In casa sono entrati anche i militari del Nucleo Radiomobile, della stazione Porta Garibaldi e del Nucleo operativo della Compagnia Duomo, che hanno avviato le indagini per accertare l’accaduto: stando alle prime informazioni raccolte dal Giorno, l’accurato sopralluogo degli investigatori dell’Arma non avrebbe fatto emergere elementi che possano far pensare a un’aggressione o a qualcosa di diverso da un malore.

È stata invece sequestrata una bustina di plastica, nella disponibilità del 43enne, contenente 0,7 grammi di cristalli trasparenti. Le analisi daranno più certezza sul tipo di sostanza sintetica ritrovata, ma quasi certamente si tratta di anfetamine. Di conseguenza, la pista al momento più battuta da chi sta indagando è quella che porta a un’overdose di stupefacenti.

Dal canto suo, il padrone di casa ha raccontato che c’erano altri due giovani in casa nel momento in cui l’amico ha perso conoscenza. Che fine hanno fatto? Perché erano lì? Con ogni probabilità, i militari ne conoscono già i nomi e raccoglieranno le loro testimonianze per capire cosa sia successo e confrontare la loro ricostruzione con quella messa a verbale dal trentaseienne che per primo ha dato l’allarme ieri mattina.

L’altro fronte dell’inchiesta riguarda la provenienza dello stupefacente ritrovato nell’appartamento di via Benedetto Marcello: l’ha portato con sé il quarantatreenne? Da chi se l’è procurato? Quanto ne ha assunto prima di perdere i sensi? Anche qualcun altro ne ha fatto uso in quell’abitazione?

Tutti interrogativi ancora aperti, ma che potrebbero trovare risposte (almeno in parte) nelle prossime ore. Ora, però, tutte le attenzioni sono concentrate sul reparto di Neurorianimazione del San Raffaele e sulle condizioni del quarantatreenne: la speranza è che pure lui possa dare la sua versione dei fatti, una volta superata la fase più critica nel centro clinico di via Olgettina.