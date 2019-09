Milano, 27 settembre 2019 - Momenti drammatici questa mattina, venerdì 27 settembre, a Milano al Parco Cimiano. La notizia è riferita da Areu. Tutto è successo intorno alle 10. Un insegnante in gita con i suoi allievi ha accusato un improvviso malore. L'uomo, K. H., di 31 anni, si è sentito male mentre si trovava nell'area verde milanese. Una sua allieva ha mantenuto il sangue freddo e ha attivato i soccorsi, eseguendo le manovre di rianimazione guidata dal personale della sala operativa metropolitana, in attesa dell'arrivo dei mezzi di soccorso. Il docente è stato trasportato con equipe avanzata in codice rosso all'Ospedale San Raffaele. Si trova in trattamento ECMO.

