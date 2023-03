Majorino: una legge popolare per la sanità pubblica

"Nelle prossime settimane presenteremo una legge d’iniziativa popolare che chiederemo a decine di migliaia di lombardi di sostenere per rafforzare radicalmente la sanità pubblica, per rilanciare la medicina territoriale, per avere un’assistenza domiciliare di qualità, un tema reso urgente dal Covid ma che, in realtà, covava sotto la cenere in anni nei quali era stato assolutamente rimosso". Questo l’annuncio scandito ieri in Consiglio regionale da Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd, in replica al discorso programmatico pronunciato dal governatore lombardo Attilio Fontana. Non l’unico annuncio: "Per lo stesso motivo – ha proseguito Majorino – lanceremo un Comitato per il diritto alla salute delle cittadine e dei cittadini lombardi, che ci affianchi in un lavoro istituzionale e politico che riteniamo doveroso".

L’uno e l’altro impegno hanno un minimo comune denominatore: quella "discontinuità" che, sottolinea il capogruppo del Pd, "non è il richiamo rituale dell’opposizione, ma una necessità impellente che riguarda il diritto alla salute. Lanciamo al presidente Fontana e alla sua maggioranza una sfida: non arroccatevi nella retorica sull’eccellenza lombarda e affrontate la ricostruzione dell’offertà di cura con scelte profonde sul piano delle regole, delle modalità organizzative, del rapporto tra pubblico e privato, degli investimenti, della relazione tra sanità e sociale".

Critico anche Nicola Di Marco, capogruppo lombardo del Movimento 5 Stelle: "Fontana parla come se lui e il centrodestra non avessero mai governato la Lombardia. Dopo l’agenda Draghi e gli appunti di Giorgia, oggi abbiamo ascoltato le favole di Attilio. Un elenco di temi vuoto, privo di visione, metodo e priorità. Un inchino per ogni macrotema, senza che ne fosse affrontato uno. Il cosa senza il come. Manca una prospettiva, una visione di breve medio e lungo periodo, tant’è che la parola programmazione è stata pronunciata solamente dopo circa mezz’ora".

Giambattista Anastasio